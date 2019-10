Tenta di distruggere un'attività commerciale: caos in Corso Italia

Attimi di follia in Corso Italia a Fondi dove una donna, nata in Germania ma residente nel frusinate, è andata in escandescenza e ha cercato di distruggere una nota e amatissima pizzeria al taglio. E' stato il tempestivo intervento degli agenti della Municipale, della polizia, di un'ambulanza a ripristinare la quiete cittadina, a calmare la donna e a salvare il locale e le sue pizzette, tra le più amate della città. La 47enne, originaria di Piedimonte San Germano, è stata accompagnata dai sanitari al Centro di Salute Mentale di Formia. Traffico bloccato a lungo in quanto l'intervento ha richiesto la chiusura di una delle strade principali della città. Tanto caos ma, alla fine, tutto è tornato alla normalità