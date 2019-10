Ladri scatenati a Monte San Biagio: sparita anche un'arma

Ladri scatenati a Monte San Biagio dove, nella raffica di furti, 8 in poche ore, è sparita anche una pistola, per uso sportivo ma comunque pericolosa. I fatti in via Mare. Il proprietario, un commerciante del posto con regolare porto d'armi, ha subito denunciato la scomparsa. Ora le indagini dei carabinieri procedono in salita. Niente telecamere né testimoni, solo un'arma scomparsa che a quest'ora potrebbe essere nelle mani di chissà chi. Ripulito anche un gommista e diverse altre abitazioni dalle quali sono stati trafugati abiti, effetti personali e generi alimentari.