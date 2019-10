Monte San Biagio presa di mira dai ladri: ancora un tentato furto

E' stato decisamente preso di mira dai ladri il piccolo comune di Monte San Biagio, dopo gli otto furti dei giorni scorsi, la banda del flex e la pistola scomparsa, sono state segnalate incursioni anche in via Fonnetto Inferiore. A mettere in fuga i malviventi, questa volta, un sofisticato sistema di allarme. La banda, però non ha desistito e ha ripiegato su un'altra abitazione. Un ladro, incappucciato secondo quanto raccontato dai residenti, è stato messo in fuga prima di concludere il colpo. E' ormai psicosi in città e la politica è tornata a parlare di ronde.