Lupi sempre più a valle: la segnalazione di una automobilista

Lupi sempre più a valle, con pericolo per gli allevamenti e gli automobilisti.

Dopo l'investimento di mercoledì 16 ottobre, una nuova segnalazione si è registrata ieri.

Ecco quanto riferito da un lettore:

"Ore 20:50 sulla strada di Itri /Fondi, venendo da Itri verso Fondi, nei pressi del cimitero, in mezzo alla strada ci siamo dovuti fermare per la presenza di un lupo. Ci ha osservati e poi è saltato in mezzo alla campagna, per fortuna che ci siamo fermati. Spero che non venga investito ma per come stanno le cose la situazione è pericolosa sia per gli animali che per gli automobilisti".