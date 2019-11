Accusa di aver ceduto droga ad un uomo andato in overdose: il finanziere si difende

Ha negato ogni addebito il finanziere di Itri ma in servizio a Fondi, accusato di aver ceduto 5 grammi di eroina ad un uomo andato in overdose. Il 56enne, ascoltato dal gip del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone, ha escluso di aver barattato droga con informazioni utili alle indagini. Secondo gli elementi raccolti dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano l'uomo, quasi andato in overdose, era infatti un suo informatore. Un'ipotesi confermata dal 56enne difeso dall'avvocato Giulio Mastrobattista il quale ha però negato di avergli ceduto eroina. A conclusione dell'interrogatorio, la difesa ha chiesto la revoca dei domiciliari.