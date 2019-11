Volo di 30 metri con l'auto: illesa una ragazza di 25 anni di Fondi

Sta bene, solo un grande spavento per Francesca P, psicoterapeuta 25enne di Fondi, finita in un burrone a Itri e rimasta miracolosamente illesa.

L'incidente ieri pomeriggio, sull'Appia, in località Calabretto. La ragazza stava tornando a casa dal lavoro quando, probabilmente per via della pioggia, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitata con l'auto in un burrone facendo un volo di 30 metri. Distrutta la vettura, una Lancia Musa, ma la 25enne è uscita totalmente illesa. La dinamica è al vaglio della Municipale di Itri agli ordini del comandante Pasquale Pugliese. Tempestivo anche l'intervento di un'ambulanza che ha trasferito la giovane al Dono Svizzero dalla quale è stata dimessa con una diagnosi di pochi giorni.