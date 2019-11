Sperlonga: strade allagate, residenti intrappolati in casa

Campagne a Sperlonga completamente allagate e residenti da due giorni letteralmente sequestrati in casa dalle piogge torrenziali. L'ultima ondata di maltempo e i successivi acquazzoni che hanno rincarato la dose hanno reso le strade adiacenti alla Flacca, lato collina, totalmente impraticabili. Vie trasformate in torrenti e piazzali divenuti laghi hanno intrappolato i residenti che da due giorni non possono uscire di casa. L' acqua in alcuni punti ha raggiunto l'altezza di un metro. Non è la prima volta che accade, già nel 2016 e anni addietro si era presentata una situazione identica con i residenti salvati dai vigili del fuoco arrivati con un gommone