Cordoglio per la scomparsa di Maria Angela Parisella, venerdì l'esame esterno

E' stato disposto l'esame esterno sulla salma di Maria Angela Parisella, l'anziana di 82 anni deceduta martedì in un frontale sull'Appia, in località barchi a Terracina. La dinamica ha fatto subito pensare al maltempo ma la Procura vuole escludere eventuali malori che non sono comunque del tutto fuori discussione data l'età della conducente. Venerdì, dopo l'esame, sarà quindi fissato l'ultimo saluto che si terrà probabilmente a Monte San Biagio dove la donna, madre di tre figli, viveva da sempre. Sono ore di profondo cordoglio anche a Terracina dove la signora era molto conosciuta per via della storica cartolibreria d piazza della Repubblica.