Raffica di furti a Fondi in centro e sul litorale: controlli a tappeto

Sembrano essersi spostate a Fondi le bande di ladri che, fino a qualche settimana fa, hanno seminato il panico nel piccolo comune di Monte San Biagio. Ieri il tam tam su WhatsApp è corso veloce con segnalazioni arrivate in molte strade diverse.

Attorno alle 19:30 ignoti hanno provato a fare irruzione in una villa di via Fucito per poi replicare la stessa impresa in via Duccio Galimberti, nei pressi di una nota pizzeria. Alle 21 altri malviventi erano ancora in azione nella stessa zona. I proprietari di casa stavano cenando al piano di sotto quando, salendo, si sono ritrovati diversi mobili fuori posto, porta e tapparelle forzate e orme sulle pareti della facciata, accanto ai tubi delle grondaie. Ladri acrobati? Possibile. Intanto i carabinieri sono tornati a pattugliare il territorio per rassicurare i residenti tra i quali si è già scatenato il panico.

Un altro colpo è stato segnalato anche in via Sant'Anastasia, nell'abitazione di due persone anziane, verso le ore 11.

