Esonda il Lago di Fondi, lo sfogo del vice sindaco Di Cola: "Ma il Consorzio a cosa serve?"

Vorrei aprire una seria riflessione sulla funzionalità del Consorzio di Bonifica Sud Pontino (oggi anche Agro Pontino ). Ente commissariato da più di due anni in seguito alla decisione del Presidente Zingaretti di accorpare i consorzi di bonifica di Latina e di Fondi. L’operazione si sta rivelata più difficile del previsto per cui i tempi della” fusione” si stanno allungando senza che si possa ancora intravedere una felice conclusione . Il risultato di questa situazione è un ente privo di una “governance” espressione dei consorziati, fermo nella programmazione e nella progettualità oltre che nella ordinaria attività ( pulizia fossi e canali). noltre mi chiedo della bontà dell’opera di arginatura delle sponde del lago costate all’epoca 9 miliardi di vecchie lire quando sistematicamente Pantano Grande (video allegato) si allaga per il debordare delle acque con evidenti problematiche per i terreni agricoli e per le aziende di allevamento di bovini.

Possiamo provare a pensare che l’intervento sua stato fatto male a suo tempo ( alcuni sostengono che fosse inutile come l’amico Sergio Marcoccia da cui ho preso spunto per questa mia riflessione ) e che ad oggi manchi completamente una azione di manutenzione ?