Auto in fiamme in via Casetta Ugo a Fondi. Incendio contenuto grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Gaeta e ai Falchi di Pronto Intervento. La vettura, una vecchia Fiat Punto con targa provvisoria destinata allo sfasciacarrozze, ha preso fuoco per un guasto al motorino di avviamento dell'auto.