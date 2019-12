"Certificato Pazzo" continua: la Procura a caccia di tutti i malati immaginari della città

Andranno avanti ancora a lungo le indagini nell'ambito dell'operazione "Certificato pazzo". La Procura è determinata a passare al setaccio tutti i pazienti del medico psichiatra del cim di Fondi Antonio Quadrino per individuare ogni persona scarcerata senza diritto, ogni porto d'arma illecitamente ottenuto e ogni pensione erogata indebitamente. Proseguono intanto gli interrogatori. Il primo ad essere ascoltato è stato proprio il medico. L'uomo, assistito dagli avvocati Maria Cristina Sepe e Virginio Palazzo, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Interrogatorio di garanzia anche per il responsabile della federazione Arci Caccia di Terracina, che invece ha risposto alle domande spiegando di avere seguito le pratiche per gli associati di Federcaccia ma di non essere a conoscenza del sistema corruttivo legato alle licenze. Gli interrogatori proseguiranno martedì.