Maltempo: la conta dei danni tra pali e alberi abbattuti

Strage di alberi e raffica di interventi da parte dei vigili del fuoco e dei Falchi di Pronto Intervento che hanno lavorato fino a notte fonda per rimettere in sicurezza le strade della città.

La Fondi- Sperlonga è rimasta chiusa a lungo per rimuovere un grosso tronco e diversi pericoli sulla sede stradale, stessa situazione sulla Fondi Sant'Anastasia. Altri interventi hanno riguardato via Ponte Baratta, via Rene e via Greci dove è stato necessario mettere in sicurezza due grossi pali della luce. Sulla Flacca, nei pressi di via della Tortora, alcuni residenti sono rimasti bloccati per il crollo di una recinzione.

Il bilancio è di tantissimi alberi abbattuti ma, fortunatamente, pochi danni e nessun ferito.

Questa mattina le squadre dei Falchi sono in giro per un'ultime ricognizione ma il sole è tornato a splendere e il vento ha soffiato le sue ultime micidiali raffiche prima della mezzanotte.

Danni ingenti anche a Terracina dove gli alberi abbattutti hanno distrutto, per l'ennesima volta, marciapiedi e arredi urbani.