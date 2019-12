Raffiche di vento: alberi a rischio crollo su strada e ferrovia, Appia chiusa a Monte San Biagio

Le raffiche di vento tornano a mettere a dura prova il territorio.

Monte San Biagio

A Monte San Biagio strage di alberi al cimitero a tal punto che il sindaco Federico Carnevale è stato costretto a chiudere l'Appia con un'ordinanza per motivi di sicurezza.

Almeno due grossi fusti minacciano di precipitare da un momento all'altro sulla trafficata arteria e sulla ferrovia motivo per cui, in accordo con la Prefettura, non c'è stata altra alternativa che chiudere la strada.

Danni ingenti al camposanto, un po' come accaduto lo scorso anno a Sperlonga.

Fondi

Disagi anche a Fondi dove è stata chiusa via Ponte Tavolato per lo stesso motivo.

Falchi di Pronto Intervento al lavoro in più zone della città dove sono caduti diversi alberi.

Lenola



Letteralmente in ginocchio il comune di Lenola dove un black out elettrico ha lasciato l'intera città senza elettricità fino alle 9.

Tensostruttura completamente volata vita e centro studi scoperchiato.

Si raccomanda la massima prudenza nonché la limitazione degli spostamenti alle situazioni di emergenza strettamente indispensabili fino a quando non sarà cessata l'allerta.