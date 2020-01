Ancora incidenti sulla Piana di Fondi: l'ultimo la scorsa notte a Monte San Biagio

Ancora incidenti sulla Piana di Fondi.

L'ultimo la scorsa notte lungo l'Appia lato Monte San Biagio.

Un'auto si è schiantata contro un albero e ne è uscita distrutta.

Lievemente ferito il conducente, un uomo di 35 anni.

L'impatto all'altezza della zona Portella, attorno all'una di notte.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Monte San Biagio.

Un altro brutto incidente si è verificato anche ieri mattina alla rotatoria del Mof che regola l'intersezione tra Viale Piemonte e via Diversivo Acquachiara.

Lievemente feriti i conducenti: un ragazzo classe 1984 che viaggiava sulla Opel Corsa e una donna del 1952 alla guida di un Nissan Qashqai.

Sul posto per accertare la dinamica dello scontro la Municipale di Fondi.

Un incidente, per fortuna, più scenografico che grave quello appena descritto in quanto il suv è finito nel fossato laterale ma, per fortuna, le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi.