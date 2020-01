Monte San Biagio: incidente a Vallemarina, auto contro motorino

Bruttissimo incidente sull'Appia, nel territorio di Monte San Biagio, all'altezza del cimitero, poco dopo le 14 di oggi. A scontrarsi, per cause da accertare, una vettura e un ragazzo in sella ad un motociclo.

Il più grave dei feriti, il giovane che viaggiava sullo scooter.

Strada completamente bloccata e traffico deviato fino al primo pomeriggio. Nell'ingorgo è rimasto intrappolato anche un bus Cotral con diversi passeggeri a bordo, perlopiù studenti che tornavano a casa da scuola.