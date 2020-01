Ancora eroina via treno: blitz alla stazione di Fondi

Il 21 gen 20, nella decorsa notte, in Fondi (lt), presso il locale scalo ferroviario, militari dell’arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza di reato, un cittadino indiano 32 enne, in Italia senza fissa dimora, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. il prevenuto, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un ovulo contenente grammi 5 circa di eroina. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre il prevenuto temporaneamente ristretto in camera di sicurezza, in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.