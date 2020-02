Omicidio Esposito: 30 e 17 anni per la coppia accusata di aver rapito e ucciso l'anziano

E' alle battute finali il processo scaturito dall'omicidio Esposito trovato senza vita nella periferia di Terracina il 24 marzo del 2017. L'anziano, come poi accertato, è stato tenuto prigioniero per 27 giorni prima di morire il 22 marzo del 2017 ed essere abbandonato in una zona di campagna.

L'ultima sentenza

Parziale riforma in appello della sentenza pronunciata nei confronti di Fabrizio Faiola, imbianchino 36 enne di Fondi, e Georgeta Vaceanu, romena di 25 anni, accusati del sequestro e dell’omicidio di Umberto Esposito, il sarto di 82 anni ritrovato senza vita nelle campagne di Terracina il 24 marzo del 2017.



La prima Corte d’assise d’appello di Roma ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione emessa dal gup di Latina nei confronti di Faiola, mentre ha ridotto a 19 anni di carcere quella per la Vaceanu; entrambi, processati con il rito abbreviato, avevano avuto in primo grado 30 anni. La ragazza ha infatti beneficiato delle attenuanti generiche. Esclusi l'utilizzo di veleno e la premeditazione.