Monte San Biagio, dissesto idrogeologico: fondi e lavori in arrivo

Il fenomeno del distacco, rotolamento e caduta di massi rappresenta uno dei più pericolosi ed improvvisi fenomeni di dissesto idrogeologico; infatti, le aree colpite, necessitano di idonei presidi geotecnici di intervento per la salvaguardia e la protezione della popolazione. Il nostro Comune, ha ottenuto un importante finanziamento per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che riguardano il consolidamento dei costoni rocciosi e l’installazione di apposite reti paramassi sulla strada di accesso al centro storico. L’avevamo detto, lo stiamo facendo.

Così il vice sindaco Gianmarco Pernarella sugli imminenti lavori a Monte San Biagio.

Il buon lavoro svolto dall'amministrazione è sotto gli occhi di tutti - aggiunge il primo cittadino Carnevale in corsa per il bis - la nuova stazione, la delocalizzazione degli impianti di telefonia mobile, il sostegno alle imprese agricole colpite dal maltempo, i numerosi finanziamenti ottenuti per piccole e grandi opere e ora questi lavori ne sono la dimostrazione. Se gli elettori mi daranno nuovamente fiducia, potrò portare a termine i numerosi progetti iniziati e intraprenderne di nuovi. Continuiamo a crescere insieme è, del resto, lo slogan della nostra squadra