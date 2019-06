Europee: il seggio di De Meo congelato in attesa della Brexit

Lo staff di Salvatore De Meo aveva detto di voler essere prudente fino alla verifica dei verbali da parte della Corte di Cassazione e aveva ragione.

Il secondo seggio di Forza Italia, quello che sarebbe valso l'immediata elezione del sindaco di Fondi a Strasburgo, è stato in fatti congelato in attesa della Brexit.

Per la circoscrizione del Centro Italia si parla di un seggio a insediamento differito.

In un primo momento - spiega il giornalista di Latina Oggi Tonj Ortoleva in un articolo apparso sul web ieri sera e sul quotidiano questa mattina - in un il Viminale aveva assegnato il seggio congelato alla Lega e in quel caso sarebbe stato il sesto ed ultimo, ossia quello di Matteo Adinolfi, candidato della provincia di Latina. Ora lo scenario si è ribaltato e Matteo Adinolfi va subito a Bruxelles insieme a Nicola Procaccini (eletto con Fratelli d'I talia). Mentre Salvatore De Meo, sindaco di Fondi, dovrà attendere presumibilmente il mese di ottobre, quando si sarà completato il percorso di uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea.