Monte San Biagio, contenere il patogeno e salvare la Sughereta: l'interrogazione della Lega

L'inserimento, tra le fitopatie e infestazioni parassitarie, del patogeno "Phytophtora Cinnamomi" e lo stanziamento di un fondo speciale (previa perizia tecnica scritta dagli organi competenti) dilazionato s piano triennale al fine di intervenire sul contenimento delle malattie forestali, in quanto le stesse non rispettano confini di proprietà e quindi quanto realizzato da un proprietario potrebbe essere vanificato dalla diffusione della mattia da aree limitrofe non bonificate.