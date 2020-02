Elezioni a Fondi: nasce il movimento civico "Fondi Vera"

E' stato pubblicato il manifesto del neonato movimento civico "Fondi Viva".

In attesa di conoscere promotori e candidati, pubblichiamo integralmente il documento.

Il modello di Città che questo gruppo vuole costruire è quello di una Fondi solidale, trasparente, competente, ambiziosa, in cui qualsiasi ruolo che richieda responsabilità nei confronti degli altri sia affidato secondo criteri di merito e non di appartenenza, dove la giustizia sociale e la difesa degli ultimi siano obiettivi quotidiani.

Un modello di Città che nasce dall'impegno civico e sociale di tutti noi, nelle strade, nelle scuole, nelle parrocchie e nelle associazioni. Una Città che permetta ad ognuno di sentirsi protagonista della vita sociale, economica, culturale e sportiva del territorio in cui vive e lavora; una Città che possa essere orgogliosa e fiera dei propri amministratori.

Un ritrovato senso di appartenenza, una rinnovata fiducia che susciti non più la speranza di una Fondi ambiziosa in un non meglio precisato prossimo futuro, ma la certezza di una Fondi competitiva e affascinante, capace di imporsi sulla scena turistica e commerciale, in grado di affrontare le sfide che la globalizzazione ci impone.

Per riprenderci le chiavi della Città, per tornare a sorridere quando pensiamo al domani, per non assistere inermi all’involuzione di una Fondi che, per storia e tradizione, non è seconda a nessuno.

Dopo anni di ordinaria amministrazione, Fondi deve vedersi restituita la dignità perduta.

Deve uscire dall’isolamento, non solo strutturale ed infrastrutturale, ma anche culturale e sociale. Deve tornare fulcro del comprensorio, non più all’ombra di tante altre Città.

Si rischia, con un fenomeno politico, che dura ormai da venti anni, di non dare la possibilità ad un’intera generazione competente e con tante idee, di partecipare alla vita amministrativa di una Città, che è di tutti i fondani e non di una sola compagine politica.

Il nostro impegno civico, totalmente trasversale, concretamente proiettato al futuro ma

saldamente legato alle radici territoriali, vuole riaccendere l’entusiasmo sopito, per uscire - una volta per tutte - da uno stallo allarmante che si protrae ormai da anni e non lascia presagire nulla di positivo per il domani.

Diamo alla Città un indirizzo programmatico fattibile, dettato dalle istanze di chi qui vive e lavora, investe e produce. Affidiamo la cura di determinati settori a chi possiede competenza e preparazione, ma anche capacità di mettersi in discussione di fronte alla cittadinanza e agli altri gruppi politici, accettando, con vero spirito democratico, critiche e sollecitazioni, fattori necessari per individuare al meglio, di fronte a qualunque scelta amministrativa, la sintesi del vero interesse collettivo e non di una parte soltanto.

Elementi, questi, di cui il Governo di una Città di Provincia come la nostra ha bisogno, impellente bisogno.

Fondi Vera è aperta a tutti i cittadini di buona volontà che vorranno unirsi a questo movimento indipendente. Disponibili al confronto ma saldi nel difendere le esigenze del territorio e della comunità che ci vive: l’unica autentica posizione da riscattare e difendere!