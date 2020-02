Il candidato Maschietto ringrazia il suo gruppo: “Siamo in tanti e lavoriamo per costruire il futuro della città”

A qualche giorno dall'ufficializzazione della sua candidatura con il simbolo di Forza Italia e l'appoggio delle liste “Io Si”, “Litorale e Sviluppo fondano” e “Forza Azzurra”, Beniamino Maschietto dedica un ringraziamento particolare alla squadra che lo sta sostenendo in questa appassionante avventura appena cominciata: la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Fondi.

“Questa è una grande sfida. - commenta Maschietto sulla sua pagina Facebook ufficiale - Mi sono schierato in prima persona, ma con un grande gruppo. Siamo in tanti e tutti consapevoli che solo unendo ancora le nostre forze e le nostre idee si possono continuare a fare passi in avanti concreti per la nostra città”.

“Alle mie spalle ci sono anni di esperienze e di conoscenze come assessore e vice sindaco, di rapporti umani che mi permettono di guardare al futuro politico fondano con serenità, con grande equilibrio, ma anche con la decisione e la determinazione necessaria per andare avanti. Oggi abbiamo la responsabilità di continuare a costruire fattivamente il futuro della nostra Fondi ed è per questo che sono sceso in campo in prima persona candidandomi a sindaco nelle prossime elezioni”.