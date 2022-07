Lo scrittore fondano 36enne Luca D'Onofrio alla terza opera

Junk Carne Salata, nasce a Tenderloin San Francisco: "durante una vacanza siamo capitati senza saperlo in uno dei quartieri più pericolosi al mondo, la sera stessa del nostro arrivo ci fu un omicidio proprio sotto la nostra finestra. Un regolamento di conti tra bande".

Circa due anni fa Junk rischia di diventare un film. D'Onofrio infatti riceve una proposta concreta dalla Caos Film. Offerta rifiutata a causa del momento che allora risultava sbagliato, ma se si rappresentasse l'occasione, ora l'autore non rifiuterebbe.

Pubblicato dalla Pav edizioni, casa editrice romana, un opera di 182 pagine nella collana noir: "ringrazio fortissimamente Aurora di Giuseppe e tutto lo staff per aver creduto in me".

D'Onofrio ci tiene anche a ringraziare Luciana Casale, persona che lo ha seguito e sostenuto in fase di stesura. Insomma chiudiamo con la frase spot di questo libro: "Fermare il tempo, capire cosa si prova ad essere un ultimo fra gli ultimi. Dramma, amore, amicizia e sangue: questo e' Junk!"

SINOSSI