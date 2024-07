Applausi e Apprezzamenti per il "Festival di Mezza Estate"

Si sono spenti i riflettori sulla seconda edizione del “Festival di Mezza estate”, organizzato dalla casa di produzione On Broadway, con la direzione artistica di Giovanni Pannozzo.

Sei giorni intensi dove la musica, il teatro e le arti figurative sono stati i protagonisti di questa edizione sul palcoscenico naturale del chiostro San Domenico di Fondi (LT).

Una settimana ricca di emozioni e di divertimento che hanno coinvolto non solo i cittadini di Fondi ma anche turisti e persone provenienti dalle zone limitrofe, apprezzando il programma proposto: dalla serata musicale americana Rock'N'Roll alla comicità degli artisti di Zelig come Giulia Cavallo e Francesco Romano, dall'esibizioni di giovani aspiranti attori e cantanti della scuola di recitazione On Broadway Academy alla commedia brillante della compagnia SetteZeroTre. Fino alla serata dedicata al grande scrittore siciliano Luigi Pirandello con lo spettacolo interpretato da Giovanni Pannozzo.