Il cantautore fondano Bob Matty omaggia Mike Francis in un progetto con la partecipazione di Max Cavallari

Il cantautore Bob Matty, originario di Fondi (LT), Ã¨ attualmente al lavoro su un progetto speciale dedicato a Mike Francis, celebre artista di fama internazionale, scomparso il 30 gennaio 2009 a causa di un cancro ai polmoni. Lâ€™iniziativa, ancora in fase di lavorazione e non ancora pubblicata, nasce con lâ€™intento di rendere omaggio alla carriera e alla sensibilitÃ artistica di un musicista che ha lasciato un segno profondo nella storia della musica italiana.

Mike Francis, originario di Firenze, aveva instaurato nel tempo un legame molto forte con lâ€™isola di Ponza, luogo che frequentava spesso e dove amava soggiornare per dedicarsi alla scrittura delle sue canzoni. Lâ€™isola rappresentava per lui una fonte costante di ispirazione, un rifugio creativo capace di influenzare il suo percorso artistico e personale.

Il progetto ideato da Bob Matty intende valorizzare proprio questo legame tra musica e territorio e vedrÃ anche la partecipazione di Max Cavallari, storico componente del duo comico Fichi dâ€™India, che ha accolto con entusiasmo lâ€™iniziativa, riconoscendone il valore umano e culturale.

Nonostante il lavoro non sia ancora stato presentato ufficialmente al pubblico, la notizia ha giÃ raccolto reazioni molto positive: i fan di Mike Francis hanno espresso apprezzamento per lâ€™omaggio, mentre anche lâ€™isola di Ponza ha accolto con grande favore il progetto, riconoscendolo come un gesto di affetto e memoria verso un artista profondamente legato al territorio.

Un tributo corale che unisce musica, amicizia e ricordo, e che si propone di mantenere viva la memoria di Mike Francis attraverso unâ€™iniziativa sentita e condivisa.