Monte San Biagio: il 1 agosto pronti a far brillare la "Notte Bianca dei Sapori"

Cultura enogastronomica, musica dal vivo e prodotti tipici del territorio saranno i protagonisti di un grande appuntamento estivo alle porte del mese di agosto.

La Pro–Loco di Monte San Biagio in collaborazione di altre realtà del territorio come l’associazione ArcoVaganti e il patrocinio del Comune di Monte San Biagio nel prossimo week-end organizza un connubio perfetto tra le eccellenze del gusto monticellano, intrattenimento dal vivo e sport con la voglia di vivere appieno le serate estive.

Sabato 1° Agosto, la comunità di Monte San Biagio si prepara ad accogliere residenti e turisti per la tanto attesa “Notte Bianca dei Sapori”, un evento promosso per valorizzare le ricchezze enogastronomiche e territoriali della piana e del borgo alle pendici dei Monti Ausoni e lago di Fondi.

Cornice d’eccezione per questa speciale notte estiva sarà Viale Europa, che per l’occasione si trasformerà in una grande isola pedonale a cielo aperto costellata di stand gastronomici, punti musica, area gioco per bambini in cui ci sarà alle ore 21.30 Holi Color Party, un area di esposizione di quadri e opere di artisti di Monte San Biagio, e non per ultimo la novità di questa edizione è la Pedalata notturna, che avrà come punto di ritrovo il centro di Viale Europa e raggiungerà la cascata San Vito.

Una serata speciale tra sapori autentici della tradizione e la magia della pedalata in notturna.

Il cuore pulsante dell’iniziativa nasce per valorizzare l'identità gastronomica monticellana e le sue radici, offrendo ai visitatori un viaggio guidato tra le produzioni tipiche e le bellezze paesaggistiche del territorio, assaggi della salsiccia di Monte San Biagio, il Vino Moscato di Vallemarina, Il pesce Calamita del Lago di Fondi e le ciambelline al Vino, saranno i protagonisti del percorso gastonomico ideato per una notte magica, ricca di coinvolgimento e innovazione.

Accanto all'offerta culinaria, la "Notte Bianca" propone un evento speciale dedicato agli amanti della natura e dello sport all'aria aperta: una pedalata notturna guidata su prenotazione organizzata con il supporto dell’associazione ArcoVaganti, che metterà a disposizione noleggio bici e guide esperte.

Taglio del nastro alle ore 21.00 con la presenza delle autorità per dare inizio a quella che è una manifestazione riconosciuta a livello regionale grazie al contributo della Regione Lazio e il supporto delle attività commerciali aderenti che con la loro presenza dimostrano l'appartenenza al territorio e il senso di collaborazione per la creazione di un momento non solo conviviale ma di socializzazione e promozione delle bellezze del paese di Monte San Biagio.