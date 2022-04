Corso di Formazione Gratuito sulla Dialisi Peritoneale Assistita

ANDIP – Associazione Nazionale Dialisi Peritoneale “Enzo Siciliano” informa che sono aperte le iscrizioni al seguente evento formativo gratuito:

“Corso di Formazione sulla Dialisi Peritoneale Assistita Preparazione dei Carehelper/Caregiver”

Il Corso è finanziato dalla REGIONE LAZIO ed è destinato ai familiari, badanti, operatori socio-sanitari e volontari per l’assistenza alle persone affette da insufficienza renale cronica in trattamento di dialisi peritoneale.

Il Corso prepara a diventare carehelper/caregiver in grado di prendersi cura e dare assistenza a domicilio ai soggetti nefropatici con autosufficienza compromessa (e/o che necessitino di assistenza di lunga durata e non siano in grado di prendersi cura da soli).

Poter effettuare il trattamento della dialisi domiciliare presso il proprio domicilio con personale qualificato (carehelper/caregiver) consente non solo un miglioramento della qualità della vita del paziente nefropatico, ma anche un enorme sostegno alla sua famiglia sulla quale grava il carico assistenziale.

La dialisi domiciliare non può prescindere dalla autogestione e restituisce al paziente il ruolo di protagonista della propria terapia.

Obiettivo del Corso è anche il potenziamento di una rete di caregiver volontari, che i centri dialisi possono mettere in contatto con i pazienti candidati alla dialisi peritoneale o all’emodialisi domiciliare.

ALCUNI DEGLI ARGOMENTI IN PROGRAMMA

Anatomia e fisiologia renale, la malattia renale cronica, conoscenza delle metodiche dialitiche, approfondimento delle metodiche di dialisi domiciliare: la dialisi peritoneale e l’emodialisi domiciliare. Gestione delle complicanze, ruolo del carehelper/caregiver, gestione domiciliare della dialisi.

TEMPI E MODALITA’

Sessione Teorica di 16 ore (webinar online su piattaforma Zoom) suddivisa in 4 incontri della durata di 4 ore cad.

Sessione Pratica di 16 ore (tirocinio da svolgere in ospedale) suddivisa in 3 incontri della durata di 5 ore cad. (l’ultimo incontro sarà di 6 ore per lo svolgimento dell’esame finale)

INIZIO 1° CORSO 19 APRILE 2022

SESSIONE TEORICA (webinar via Zoom) * date corso orario 19-20-21-22 aprile 2022 15:00-19:00 TIROCINIO IN PRESENZA presso l’AULA MAGNA dell’Ospedale Dono Svizzero di Formia (LT) date tirocinio orario 28-29 aprile 2022 14:30- 19:30 30 aprile 2022 08:00-14:00

SONO PREVISTI ALTRI 5 CORSI (date e sedi per il tirocinio da definire)

IL CORSO È GRATUITO

Al termine del Corso, è previsto un esame (una prova teorica con domande a risposta multipla e una prova pratica).

Col superamento dell’esame, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e si potrà essere inseriti in un registro regionale a cui i pazienti e i centri dialisi potranno fare riferimento per poter essere avviati ad un percorso domiciliare grazie alla presenza di un operatore formato.

PER ISCRIZIONI, INFORMAZIONI E PROGRAMMA COMPLETO

Rivolgersi alla Segreteria A.N.DI.P ai seguenti recapiti (dalle ore 11:00 alle ore 13:00):

Telefono: 338 29 66 192 (Sig.ra Maria Teresa Salvatori)

Mail: info@ladialisiperitoneale.it

Website: www.ladialisiperitoneale.it

I Corsi di Formazione sono realizzati da ANDIP, a cura del team medico-infermieristico del Servizio di Dialisi Domiciliare della UOC Nefrologia e Dialisi del PO Dono Svizzero di Formia e finanziati dall'Accordo di programma 2017 sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in attuazione degli articoli 72 e 72 del d.lgs. n. 117/2017.