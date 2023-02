Dami Yoga Lightness: storia di una fondana volata a Sydney per riportare in città vibrazioni positive e benessere psicofisico

L’aroma inconfondibile del Palo Santo, musica Zen, energie positive e stimoli per ritrovare sé stessi: c’è tutto questo, ma anche un intero universo parallelo, se solo si hanno la forza e il coraggio di lasciarsi guidare, nel piccolissimo studio di Damiana Maurizio. Un luogo formato mini, capace di regalare emozioni maxi che, a sorpresa, sorge nel cuore storico della Città di Fondi, in un’antica corte di via Dante Alighieri in cui tutto ci si potrebbe aspettare fuorché un varco verso l’oriente.

Dami Yogalightness, questo il nome dello studio il cui brand è ormai in crescita anche sui social, non è solo un luogo in cui rimettere in sesto il proprio equilibrio psicofisico e scandagliare i meandri del proprio io, ma è anche la realizzazione di un sogno che sembrava impossibile.

Perché un centro orientale dovrebbe portare un nome inglese? La risposta risiede nella rocambolesca storia di Damiana Maurizio: fondana classe 1991, volata negli Usa per cercare fortuna quando tutto sembrava grigio e buio e approdata in Australia al termine di un viaggio alla ricerca del proprio ikigai, quello che i giapponesi definiscono come il proprio “senso nel mondo”. Tra un lavoro come cassiera e una lezione di grammatica inglese, per Damiana lo Yoga è stata un’autentica folgorazione. Una lezione di prova le è infatti bastata per capire che respirazione, meditazione, pratiche ascetiche ed esercizi sarebbero stati il suo pane quotidiano. “Una chiamata” che ha rapidamente aperto a Damiana le porte della Sukha Mukha Yoga, una tra le più rinomate scuole di Sidney, create non per insegnare ma per formare maestri. Un vortice di libri, lezioni, incontri frontali, studio, prove, esami, pratiche, incontri, lavoro interiore, centramento e iniezioni di fiducia nella vita, nella disciplina e nelle proprie capacità che, pochi anni dopo, avrebbero restituito al mondo una donna nuova, iscritta all’albo mondiale degli insegnanti e scuole Yoga Alliance e pronta per condividere il suo bagaglio di conoscenze ed esperienze con il prossimo.

Sognare è semplice quando si è contornati da vibrazioni positive e persone con le stesse ambizioni ma le cose si complicano quando da Sydney si rientra a Fondi dove, nel frattempo, tutto è rimasto come molti anni prima, dove il tempo scorre lento e dove l’oriente, anche solo per la presenza di una popolosa comunità indiana ancora troppo poco integrata, non sembra andare di moda.

Ma quando il mondo intero scommetteva contro di lei, Damiana non si è fatta scoraggiare, si è aggrappata al suo grande sogno e ha fatto dell’introspezione e della fiducia nel prossimo un grande e impenetrabile scudo contro avversità, scettici e diffidenti.

È ormai trascorso quasi un anno da quando Dami Yogalightness ha aperto i battenti nel cuore storico della città e il bilancio è oltremodo positivo.

Oltre alle decine di persone che ogni settimana scelgono Damiana per personal e lezioni frontali, si stanno moltiplicando le giornate di benessere nella natura.

Yoga vista mare, meditazioni nei boschi, lezioni di gruppo in campeggi e agriturismi e persino i primi retreat, amatissimi da chi pratica la disciplina abitualmente ma anche da chi ha bisogno di uno scossone per interrompere il loop negativo e riprendere in mano la propria vita.

Oggi Damiana si divide tra il suo piccolo studio di via Dante Alighieri e la sua grande passione, quella per i viaggi che ama intraprendere allo scopo di vedere il mondo, esportare i benefici della pratica Yoga e amplificare le vibrazioni positive di chi è sintonizzato sulle stesse lunghezze d’onda.