Tra la gente del mercato domenicale, quartiere dopo quartiere, Fondi Vera continua il suo tour in CittÃ 

Anche il Gazebo di Domenica scorsa al mercato domenicale ci ha offerto la possibilità di raccogliere suggerimenti e idee da parte dei Cittadini, stavolta non solo residenti a Fondi, anche del comprensorio. Una nuova opportunità per ascoltare, confrontarsi, conoscersi. Come amiamo fare, come vogliamo continuare a fare.

Ci aspettavamo che venissero fuori determinati temi e così è stato. Ed accanto alla preoccupazione di molti per la nascita di un impianto di cremazione, le perplessità sulla gestione della viabilità cittadina e le troppe antenne ci avete segnalato molto altro - commenta il Consigliere Comunale Francesco Ciccone.

Fare Politica è un impegno serio e costante. Fondi Vera vuole porsi come punto di riferimento per i Cittadini, tutti. Vuole dare voce a quanti hanno perso fiducia verso le Istituzioni, ai tantissimi che continuano a disertare gli appuntamenti elettorali che col tempo hanno permesso che quello degli astenuti divenisse il primo Partito della Città. Un disamore che va affrontato, che deve far riflettere e che può essere combattuto con un sempre maggiore impegno civico.