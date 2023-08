Buffon appende i guantoni al chiodo: quale sarÃ  il suo futuro?

Alla fine anche l'ultimo degli eroi di Germania 2006 ha dovuto alzare bandiera bianca. Il grande Gianluigi Buffon, infatti, ha deciso di appendere i guantoni al chiodo a 45 anni, dopo una carriera costellata di vittorie e di trofei, soprattutto in maglia juventina e con la nazionale tricolore. Si ritira l'ultimo grande baluardo di quel favoloso Mondiale vinto con il sottofondo delle telecronache di Caressa e Bergomi, dunque è d'obbligo sacrificare qualche lacrima. Ma cosa farà, adesso, il Gigi Nazionale?

Buffon annuncia il ritiro dal calcio

Gianluigi Buffon ha preferito affidarsi alle sue pagine social, per annunciare un ritiro che a dire il vero era già nell'aria da mesi. L'esperienza al Parma in Serie B, durata due anni, ha dunque trovato la sua definitiva conclusione. Purtroppo il portierone non è riuscito a godersi un'ultima esperienza in Serie A: un vero peccato, considerando che il Parma ha sfiorato la promozione nella massima categoria. Il prossimo anno, quindi, anche la pagina delle scommesse sportive con le statistiche aggiornate sul campionato dovrà fare a meno di questa icona del calcio. Ma, chissà, un domani Buffon potrebbe tornare protagonista, magari nelle vesti di allenatore, come hanno già fatto diversi compagni di quella fantastica nazionale targata 2006.

La tentazione Arabia per un ultimo anno in campo

Non si parla di semplici voci di mercato, ma di qualcosa di più concreto. Per Buffon si sarebbero potute spalancare le porte dell'Arabia Saudita, e nello specifico della Saudi League. In un calciomercato segnato a fuoco dai milioni arabi, come raccontato anche dal commento di Canovi e Collovati, il buon Gigi avrebbe potuto trovare una porta spalancata. Si dice infatti che abbia ricevuto un'offerta di ingaggio da 15 milioni di euro e un contratto di 2 anni, fino al 2025. Buffon, però, ha scelto di chiudere in Italia, senza allontanarsi dalla propria famiglia.

Cosa farà Gigi Buffon in futuro?

Ovviamente non è dato saperlo, soprattutto perché l'annuncio del suo ritiro è arrivato pochi giorni fa. Sarebbe prematuro azzardare delle ipotesi, ma è comunque possibile cercare di capire cosa potrebbe accadere. Diciamo che non è da escludere che Buffon possa rimanere ancorato al mondo del calcio, magari occupando il ruolo di capodelegazione azzurra a Euro 2024, in caso di qualificazione della nostra nazionale. Si tratterebbe di un ritorno dopo un addio firmato 2018 (ovvero l'ultima partita giocata da Gigi con la maglia azzurra).

Il futuro potrebbe anche ricondurlo a Parma, la sua città calcistica d'adozione, occupando un ruolo da dirigente. In realtà l'ipotesi più probabile, al momento, è la seguente: Buffon potrebbe regalarsi un periodo di stop prolungato, per godersi la propria famiglia, dopo un'intera vita vissuta in tour tra i pali di mezzo mondo. Chiudiamo con una dichiarazione dello stesso Buffon, rilasciata nel 2022: il forte portiere, stuzzicato dal giornalista, ha dichiarato che la vita da allenatore è una prospettiva che lo alletta poco. L'unica eccezione? Fare il commissario tecnico della nazionale azzurra.

Ora non resta altro che aspettare le decisioni dell'oramai ex portiere, sperando di rivederlo presto nel mondo del calcio.