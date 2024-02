Il maialino Pongo, del centro cinofilo Italy Dog ha battuto un altro Guinness World Record

Il Maialino Pongo, di Iris Brun, addestrato nel centro cinofilo Italy Dog ha battuto il Guinness World Record ieri su canale 5 allo Show dei record condotto da Gerry Scotti.

Il titolo ufficiale di questo record è il minor tempo per un maiale per sfilare 10 calzini e poi metterli a lavare in una mini lavatrice, il tempo massimo per batterlo era di 02:30 minuti e Pongo ha impiegato solo 01:55 minuti.

Di seguito il video di Mediaset dove potete rivedere la performance di Pongo guidato da Iris Brun.

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/loshowdeirecord/lo-slalom-del-maialino-pongo_F312891301001C01 .