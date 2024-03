Previsioni meteo per il fine settimana delle Palme

Secondo le previsioni meteo per il prossimo weekend delle Palme, sabato 23 aprile si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con possibili schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con massime intorno ai 20°C. Tuttavia, nel pomeriggio potrebbero verificarsi brevi rovesci di pioggia, quindi è consigliabile portare con sé un ombrello.

Per quanto riguarda la giornata di domenica 24 aprile, il tempo si presenterà nuovamente variabile con alternanza di nuvole e schiarite. Le temperature saranno simili a quelle della giornata precedente, con massime che potrebbero raggiungere i 22°C. Non sono previste precipitazioni significative, ma è sempre bene restare aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti improvvisi.