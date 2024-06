Grandi festeggiamenti per il 40° anniversario del Complesso Bandistico "Giovanni Molinaro” di Lenola

Lenola, 12 giugno 2024 – Il Comune di Lenola e l'Associazione Musicale "Vincenzo Bellini" sono lieti di annunciare l'avvio dei festeggiamenti per il 40° anniversario del Complesso Bandistico "Giovanni Molinaro", una delle istituzioni musicali più illustri della regione. Il minifestival musicale, che si terrà dal 13 al 21 luglio 2024, promette di essere un evento straordinario, ricco di appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati di musica e non solo. Fondata nel 1984 da Marino De Filippis e Vincenzo Zizzo, la banda è divenuta un simbolo di cultura e tradizione per la comunità di Lenola. I festeggiamenti, avviati a gennaio 2024 con un’esibizione presso la "Sala Nervi" in Vaticano, alla presenza di Papa Francesco, saranno un'occasione speciale per celebrare la lunga storia di successi e il costante impegno nella promozione della musica. L’inizio è previsto il 13 luglio in occasione del gran concerto inaugurale ad opera del Complesso Bandistico "Giovanni Molinaro", a cui seguiranno una serie di appuntamenti di altissimo livello, come:

Un raduno bandistico volto a creare un momento di condivisione e scambio culturale;

Un concerto della Banda Giovanile Regionale ANBIMA, per scoprire il talento dei giovani musicisti emergenti;

Un'esibizione della Savioli Big Band, nota per il suo repertorio jazz e swing, che saprà coinvolgere e appassionare il pubblico;

Un concerto della prestigiosa Banda della Marina Militare, la cui presenza contribuirà a dare risalto al carattere solenne della manifestazione.

Oltre ai concerti, il minifestival offrirà una varietà di appuntamenti collaterali: convegni sulla storia e l'evoluzione della musica bandistica, saggi musicali che vedranno protagonisti gli allievi della scuola di musica dell'Associazione "Vincenzo Bellini", e momenti di aggregazione e convivio pensati per rafforzare il legame tra i musicisti e la comunità. La Maestra Claudia Panno, attuale direttrice del Complesso Bandistico, esprime grande entusiasmo per i festeggiamenti:

Questo anniversario rappresenta non solo un traguardo, ma un punto di partenza per nuove sfide e nuovi successi. Vogliamo celebrare la musica e il suo potere di unire le persone.

I 40 anni di storia, tra le numerose esibizioni in Italia e all'estero, in paesi come Germania, Svizzera, Francia e Polonia, saranno omaggiati attraverso il grande evento culturale con cui il Complesso Bandistico "Giovanni Molinaro" si conferma caposaldo nel tessuto sociale e culturale del territorio. L'Associazione Musicale "Vincenzo Bellini" e l’Amministrazione Comunale di Lenola invitano gli interessati a partecipare numerosi per rendere omaggio a questa istituzione e per vivere insieme momenti di grande musica e convivialità. Seguirà un programma dettagliato degli eventi.