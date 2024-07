Tutto Pronto per il "Festival di mezza Estate 2024" dal 23 al 28 luglio

Si accendono i motori per la seconda edizione del “Festival di Mezza Estate 2024”, nella città di Fondi (LT), organizzato dalla casa di produzione On Broadway, con la direzione artistica di Giovanni Pannozzo, dal 23 al 28 luglio 2024.

Sul palcoscenico naturale del Chiostro San Domenico di Fondi (LT), si alterneranno artisti del panorama dello spettacolo italiano che faranno divertire ed emozionare regalando sei serate di puro spettacolo e di sorprese.

Musica, teatro, arti figurative è l'offerta che si propone ai cittadini e ai turisti che trascorreranno l'estate valorizzando, attraverso le attività culturali, la conoscenza dei territori protetti dall'Ente Parco, della città di Fondi e delle attività commerciali.

“Insieme allo staff ”- spiega Giovanni Pannozzo - "abbiamo lavorato duramente per realizzare una settimana di eventi, senza sosta, che abbracciano un target di pubblico differente e per far vivere un'esperienza unica: dalla serata musicale americana Rock'N'Roll con i Cherry Pie alla comicità degli artisti di Zelig come Giulia Cavallo e Francesco Romano, dall'esibizioni di giovani aspiranti attori e cantanti della scuola di recitazione On Broadway Academy alla commedia brillante della compagnia SetteZeroTre, fino alla serata dedicata al grande scrittore siciliano Luigi Pirandello con lo spettacolo interpretato da Giovanni Pannozzo.

Anche quest’anno ho voluto fortemente la presenza, durante tutte le serate, dello Sportello itinerante prevenzione e lotta dei tumori al seno ANDOS - Comitato di Fondi O.D.V.

Ringrazio la direzione delll’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi per il patrocinio e per la collaborazione dimostrata per la manifestazione."

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30.

I singoli biglietti e l’abbonamento per tutte le serate possono essere acquistati in prevendita presso gli uffici On Broadway, inviando un Whatsapp al numero +39 3791393042 oppure il giorno della rappresentazione presso il botteghino del Chiostro di San Domenico a partire dalle ore 18:00, salvo esaurimento posti.

La manifestazione vede il patrocinio del comune di Fondi, Regione Lazio, Fse, Comunità Europea, Repubblica Italiana.

Per rimanere aggiornato sull’evento segui le pagine On Broadway Production su Facebook/Instagram.

PER INFORMAZIONI: +39 379 13 93 042 - info@onbroadway.it - www.onbroadway.it