Martedì 16 giungo il primo consiglio Comunale della nuova amministrazione

Si terrà il 16 giugno, alle 19:00, presso il chiostro di San Domenico, il primo Consiglio comunale del nuovo mandato amministrativo.

Questi i punti all'ordine del giorno:

I lavori saranno trasmessi anche in streaming sui canali sociali dell'ente.

La prima seduta consiliare - commenta il sindaco Vincenzo Carnevale - si terrà presso il Chiostro di San Domenico, anche allo scopo di consentire una maggiore partecipazione da parte del pubblico in un' ottica di avvicinamento dei cittadini alla cosa pubblica. Naturalmente i lavori saranno trasmessi anche in streaming sui canali social dell'Ente. Il primo Consiglio è, tecnicamente ma anche simbolicamente, un nuovo inizio che, auspico, possa portare ad una nuova stagione di crescita cittadina e partecipazione alla vita politica e amministrativa.