Verso la fase2: video-meeting tra Di Cola, Carnevale, Acampora e La Rocca

Continuare a sfruttare la tecnologia per fare di più e fare meglio.

È il mantra del vice sindaco di Monte San Biagio Arcangelo Di Cola che ha programmato per il prossimo mercoledì alle ore 18 un incontro con Giovanni Acampora, presidente di Confcommercio Lazio sud, Vincenzo Carnevale, consigliere di Fondi e vice presidente della Provincia di Latina e con Leone La Rocca, presidente di Sperlonga Turismo.

Obiettivo del video-meeting quello di discutere su come riattivarel'economia e rimettere in moto le attività dei vari comuni.

"Non vogliamo farci trovare impreparati per la fase 2 - spiega Di Cola - molte le attività economiche del territorio interessate dalle disposizioni del 4 maggio. L'incontro verterà anche sulle categorie che ripartiranno nelle prossime settimane e sulle attività turistico ricettive del comprensorio Monte San Biagio-Fondi- Sperlonga che sicuramente avranno qualche problema in più nella ripartenza".