Turismo è sinonimo di Sviluppo: conferenza di Fondi Vera Venerdì 16 Aprile

Quello turistico è indubbiamente uno dei settori più colpiti dal momento storico, anche nel nostro territorio. Ma per molti, proprio in questa fase così delicata, è iniziata la programmazione della stagione estiva. Dalla Regione Lazio sono stati promossi alcuni interventi nei mesi scorsi, ed in particolare due Bandi sono attivi e scadranno a Maggio. L’obiettivo dichiarato è quello di rilanciare la nostra Regione attraverso il turismo. Per farlo c’è bisogno di sostenere progetti di promozione che possano ampliare l’offerta turistica.

Fondi Vera, coerentemente con il proprio Programma Elettorale, ed in linea con il format iniziato due settimane fa con una Conferenza dedicata allo Sport, promuove per Venerdì 16 Aprile alle ore 20, in Diretta sulla propria Pagina Facebook, un appuntamento di approfondimento interamente rivolto al Turismo, che riteniamo essere sinonimo di Sviluppo. Soprattutto per un comprensorio come il nostro, per il basso Lazio che pur dotato di meravigliosi paesaggi, cultura, tradizioni e risorse, forse pecca ancora sotto il profilo della progettazione.

Modererà l’incontro Valentina Tuccinardi, Portavoce di Fondi Vera. Interverranno Alessio Saccoccio, esperto in gestione progetti, la Guida Ambientale Escursionistica Giancarlo Pagliaroli e il titolare dell’Agenzia “Forcina Viaggi” Enzo Forcina. Insieme a loro scopriremo le opportunità messe in campo a livello regionale, faremo il punto della situazione sull’offerta turistica locale, capiremo qual è l’interesse dei flussi turistici italiani e stranieri verso il nostro territorio e quali le potenzialità, ancora in parte inespresse, del sud pontino.

Per ogni informazione potete scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@fondivera.it