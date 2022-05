Mancano pochi giorni al primo Fondi Fitness Festival

Domenica 5 Giugno si terrà questo evento unico nel suo genere, per la prima volta nella Città di Fondi. Una giornata dedicata al fitness, al benessere ed alla sana alimentazione.

Un'iniziativa nata per festeggiare la ripartenza del settore sportivo, con l'obiettivo di accendere i riflettori sull’enorme potenziale del fitness, come strumento di aggregazione e prevenzione, per riscoprire una nuova socialità, fatta di divertimento e di esercizio fisico in sicurezza.

Il Fondi Fitness Festival si terrà in contemporanea in tre diverse location sul territorio cittadino: Villa Cantarano per la parte Balance/Postural, Anfiteatro di Piazza de Gasperi per la parte Dance and tone/nutrition, Tensostruttura Antonio Iacuele di Via Gobetti per la parte Functional and strength. L'evento gode del Patrocinio del Comune di Fondi e del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, e vedrà la partecipazione di tanti tra i migliori professionisti del settore, fondani e non solo, e qualche ospite speciale.