Mercoledì 1 giugno “Alla scoperta del territorio tra volti del passato e del presente” a Castello Caetani

Mercoledì primo giugno, alle ore 18:00, presso la sala conferenze al piano terra del Castello Caetani di Fondi, si terrà la premiazione della III edizione del concorso “Alla scoperta del territorio tra volti del passato e del presente”, indetto dall’IIS “Gobetti - De Libero” con il patrocinio del Comune di Fondi e rivolto alle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di I grado.

L’iniziativa, volta alla valorizzazione del territorio, allo sviluppo della creatività e della ricerca personale, si propone di favorire l’acquisizione della memoria storica attraverso il ricordo di personalità che hanno lasciato una forte impronta nella vita culturale, artistica, economica, sociale e politica del nostro comprensorio, nonché di contribuire alla formazione civica delle nuove generazioni. Gli studenti partecipanti si sono cimentati con impegno ed originalità nelle varie sezioni previste dal bando: poesia, prosa, arti figurative, musica e multimedia.

Dopo due anni di assenza dovuti alla pandemia, l’evento ritorna a far parlare di sé fregiandosi anche dalla presenza di due amati “volti” della nostra città, la direttrice Immacolata De Luca e il dottor Gino Fiore, che, intervistati dal giornalista Antonio di Trento, contribuiranno ad arricchire l’esperienza formativa di tutti i giovani partecipanti con i loro racconti di vita.

La commissione esaminatrice, presieduta dalla professoressa Maria Luigia Marino, già dirigente scolastico nonché presidente del Consiglio comunale di Fondi dal 2010 al 2015, sarà composta da Vittoria Iannone, creativa di arte digitale specializzata nella glitch art, da Caterina Muccitelli, cancelliere del Giudice di Pace, nonché poetessa, dalla professoressa Carmina Sepe, fondatrice e dirigente dell'Uni3 (Università della Terza età) e da Gianluca Truglio, delegato organizzativo Fondi Film Festival.

Il concorso, patrocinato del Comune di Fondi, gode della collaborazione e sponsorizzazione di diverse attività commerciali locali, quali la Libreria "Il Seme", il Pub "Antipapa", "Cicalese Store Fondi", la Pizzeria "I Maurizio" di Maurizio Parisella, "Kalè Store Abbigliamento Fondi".

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al supporto del dirigente scolastico, la professoressa Rosalba Rosaria Bianchi, all’entusiasmo delle docenti referenti, le professoresse Daniela Capasso, Gilda Nunziata, Giorgia Venditti e Silvia Vocella, e alla preziosa collaborazione della collega Monia Biasillo.

La manifestazione sarà anche l’occasione per consegnare l'attestato di riconoscimento agli alunni che si sono distinti per il lavoro svolto nell’ambito del concorso Internazionale "Un Poster per la Pace", indetto dal Lions Club.