Domenica 5 giugno Fondi in Azione si presenta ai cittadini a Piazza Matteotti

Il gruppo locale di Fondi in Azione si presenta ufficialmente alla città di Fondi con un banchetto per incontrare i cittadini e discutere con essi sul futuro della città.

Fondi in Azione è presente da diversi mesi in città, e ha sollevato diverse problematiche che sono state condivise e ascoltate dalla cittadinanza, come ad esempio il sollecito dei lavori sul sistema viario di Ponte Selce, oppure la denuncia dello stato di abbandono degli accessi pubblici al mare, solo per elencare gli interventi più recenti, facendo anche proposte concrete come è avvenuto sulla questione della mancanza nella città delle colonnine di ricarica elettrica indicando modalità e luoghi per installarle

Lo stile di Azione è quello di individuare problematiche e proporre delle soluzioni, facendo sul serio, come dice il fondatore di Azione, Carlo Calenda - dichiara Paolo de Bonis referente di Fondi in Azione.

Caliamo sul territorio le modalità di attività politica di Azione, usando serietà, competenza e tenendo presente le richieste dei cittadini, per questo ci presentiamo Domenica 5 Giugno in Piazza Matteotti, per presentarci e per conoscere le richieste dei cittadini, ci siamo messi in gioco per amore della nostra città, trovando nei referenti provinciali e regionali, fino anche Matteo Richetti, che coordina le realtà locali, una grande disponibilità, tocca a noi cittadini di Fondi, fare un passo per impegnarsi per la nostra città, incontriamo e mettiamo a frutto le nostri migliori energie! - evidenzia de Bonis riguardo il metodo di Azione fatto da serietà, competenza, voglia di fare il meglio per il territorio, mettendo in campo le migliori energie.

Fondi in Azione aspetta tutti i cittadini Domenica 5 Giugno parleremo insieme su come migliorare la nostra città, sul serio.