Ottima affluenza dei cittadini durante la presentazione di Fondi in Azione

Si è presentata domenica 5 giugno ai cittadini la sezione locale di Fondi in Azione. La gente si è avvicinata con curiosità per conoscere il nuovo soggetto politico, che a Fondi è presente da pochi mesi, ma sta attirando simpatie e voglia di mettersi in gioco di molte persone, ogni giorno Azione attira consensi e adesioni, sia in provincia e Fondi.

Siamo una realtà politica giovane, ma fatta da persone motivate e competenti, che vogliono andare oltre la denuncia e fare proposte concrete come è lo spirito di Azione, per questo nei mesi scorsi abbiamo parlato della questione della mancanza di centraline di ricarica per auto elettriche, un tema che si sta facendo sentire soprattutto d’estate per l’afflusso turistico, ma abbiamo sollecitato una accelerazione ai lavori presso lo svincolo di Ponte Selce, ma altre problematiche sono sul tavolo dei nostri gruppi di studio, perché le nostre proposte nascono da una analisi delle problematiche e da una ricerca di soluzioni, il nostro stile è collaborativo e improntato alla competenza e serietà nel risolvere i problemi.

Questa è la dichiarazione soddisfatta di Paolo de Bonis e del gruppo di aderenti che insieme lavorano per offrire una proposta politica chiara, concreta, non improvvisata, dalla parte dei cittadini ma non populistica.