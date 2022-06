Al via il Torneo Internazionale di Basket Under 14 Elite CittÃ  di Fondi

Al via questa mattina, al Palazzetto dello Sport e al Palavirtus, il Torneo Internazionale di Basket Under 14 Elite Città di Fondi. A sfidarsi, le migliori squadre di Lazio e Campania, e la T.S.V. 1865 di Dachau.

Si tratta di un importante banco di prova per tutte le formazioni partecipanti che avranno la possibilità di misurarsi con promettenti atleti sui campi neutri di via Mola di Santa Maria e via Liguria. Un torneo, quello in programma fino al 12 giugno, ispirato ai valori universali dello sport: sana competizione, amicizia, gioco di squadra, capacità di imparare dall’avversario e voglia di dare il massimo per mettersi alla prova, crescere e superare i propri limiti. Valori che, del resto, ispirano da quasi 25 anni le iniziative promosse nell’ambito del gemellaggio e che animeranno le grandi competizioni in programma il prossimo anno quando i riflettori internazionali saranno puntati su Fondi: Città Europea dello Sport 2023.