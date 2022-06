Domani 24 giugno incontro divulgativo sul Patto Educativo di ComunitÃ 

Istruzione, formazione, lavoro: queste sono le parole chiavi del nostro presente. La pandemia ci ha dimostrato quanto sia fragile la nostra società e, in particolare, quanto sia carente il nostro sistema educativo: c’è bisogno di un cambiamento culturale generalizzato, a partire dalla scuola come fulcro di tutta la comunità educante.

È per questo che il Circolo dei democratici di Fondi organizza per domani, venerdì 24 giugno alle ore 18:00, presso il Keep Calm Bar nel piazzale delle Regioni, l’incontro divulgativo sul Patto Educativo di Comunità.

Il Partito Democratico e la Regione Lazio hanno sempre dimostrato grande attenzione per le politiche attive per il contrasto della povertà educativa ed il Patto Educativo di Comunità è solo una delle tante iniziative messe in campo.

Ai cittadini del futuro non vanno solo trasmesse le giuste competenze per essere competitivi nel mondo del lavoro, ma vanno trasmessi anche i valori della cittadinanza attiva, vanno offerti loro gli strumenti per essere consapevoli delle proprie capacità e dei propri diritti nella società contemporanea.

«L’incontro si terrà nel piazzale delle Regioni, un luogo strategico», commenta il segretario del Circolo PD di Fondi Andrea Rega, «nel cuore di un quartiere in pieno sviluppo, simbolo di una rinascita possibile: qui vicino ci sono scuole, la biblioteca, il Centro Multimediale, campetti, piazze dove le persone possono aggregarsi e stare insieme. Il cambiamento parte anche da queste piccole cose».

Numerosi gli ospiti che interverranno nell’iniziativa: saranno presenti Omar Sarubbo, Segretario Provinciale del Partito Democratico, i Consiglieri Regionali Eleonora Mattia, Enrico Forte, Salvatore La Penna, Marta Bonafoni, la Consigliera del Comune di Latina Valeria Campagna.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al numero 327 0897299.