Giovedì 14 in scena i ragazzi del centro diurno per minori Magicabula con la rappresentazione "Benvenuti... a Verona"

Fervono i preparativi per “Benvenuti… a Verona”, la rappresentazione teatrale che sarà messa in scena dai ragazzi del centro diurno “Magicabula”. L’appuntamento, con una divertente rivisitazione della romantica storia d’amore di Romeo e Giulietta, è per giovedì 14 luglio, alle 21:00, in Piazza Cesare Beccaria.

Quando si parla di Verona, è impossibile non ricordare la romantica storia di Romeo e Giulietta divenuta, anche grazie a Shakespeare, la città dell’amore per antonomasia. Il poeta ne fece un’opera immortale, rendendo questa città uno dei luoghi più desiderati al mondo. Verona, quindi, è la città dell’amore… ma sono così lontani i tempi shakespeariani! Che accadrebbe se, tra le mura di un antico palazzo, si iniziasse ad avvertire la presenza di un fantasma?

Con un tocco di esuberante fantasia, i protagonisti di questa storia si succedono in curiose vicende, alla ricerca dello spettro di Shakespeare. “Benvenuti … a Verona” è quindi una storia ricca di umorismo ma con un forte approccio educativo. Tra i temi affrontati, per esempio, c’è quello della continua ricerca nella società contemporanea della perfezione estetica che, troppo spesso, conduce l’uomo a confondere l’essere con l’apparire.