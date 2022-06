Da Valdobbiadene al Salento a piedi per dare coraggio alle persone che convivono con la sclerosi

Dare coraggio alle persone che convivono con la sclerosi multipla e aiutarle a riscoprire l'importanza, ma anche la bellezza, delle piccole cose: queste alcune delle motivazioni che hanno portato Michele Agostinetto a partire da Valdobbiadene per raggiungere Santa Maria di Leuca a piedi. Il protagonista di questa straordinaria impresa, ormai nota in Italia con il nome di “Un viaggio da sclero”, ha iniziato a camminare il 1° maggio e conta di raggiungere la sua meta il 22 agosto con una media di 26 km al giorno. Non lo fermeranno il caldo, la pioggia, la siccità, la stanchezza e men che mai, questo è quanto si è riproposto, la sclerosi multipla.

Dopo circa due mesi di cammino alla scoperta delle bellezze italiane, Michele da qualche giorno è ufficialmente approdato in provincia di Latina e sabato 2 luglio sarà a Fondi. Ad accoglierlo, in aula consiliare, alle ore 11:30, per amplificare e divulgare il suo messaggio, oltre al sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, anche gli assessori al Turismo, allo Sport e ai Servizi Sociali Vincenzo Carnevale, Fabrizio Macaro e Sonia Notarberardino.

“Un viaggio da sclero” proseguirà nel Sud Pontino con tappa il 3 luglio a Itri, il 4 luglio a Formia e il 5 luglio a Minturno.

L'impresa itinerante è promossa da Confagricoltura Treviso oltre che dal Comune di Valdobbiadene e da centinaia di persone: amici e familiari del camminatore ma anche tantissime persone affette da sclerosi per le quali Michele è ormai un idolo oltre che un simbolo di forza, coraggio e determinazione.