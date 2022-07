Successo per la terza edizione dello Street Food: si pensa già all'autunno

Cori ai piedi del Castello, inebrianti profumi di specialità da strada e drink per rinfrescare l'edizione più calda dell'anno: successo per il Fondi Street Food che lo scorso venerdì ha portato centinaia di persone nel centro storico. A chiudere l'evento un arrivederci dato che il format prevedeva sin dall'inizio, in un'ottica di destagionalizzazione e fidelizzazione del pubblico, quattro edizioni. Il Fondi Street Food torna dunque il prossimo autunno per un gran finale a base di musica, danze e divertimento ma anche castagne e vino.

È stato bello vedere tanti ragazzi della nostra città ma anche tanti giovani turisti per la prima volta a Fondi – commenta il sindaco Beniamino Maschietto – i più grandi, attratti dalle golosità da strada, hanno potuto fruire anche delle numerose proposte culturali offerte lo scorso venerdì nel nostro centro storico. Un grande ringraziamento agli organizzatori, quindi, e a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento.

Soddisfazione è stata espressa anche dagli assessori al Turismo e alle Attività Produttive Vincenzo Carnevale e Stefania Stravato che hanno apprezzato tanto le proposte culinarie quanto il programma artistico.