Domani 13 luglio presentazione del libro "La psicoterapia di gruppo nell'approccio strategico" di Pina Li Petri e Irene Petruccelli

Si terrà domani 13 luglio, con inizio alle ore 19:30, presso la sala conferenze del Castello Caetani, la presentazione del libro “La psicoterapia di gruppo nell’approccio strategico” di Pina Li Petri, psicoterapeuta strategica ed esperta di disturbo post traumatico da stress (EMDR) e Irene Petruccelli, professoressa associata di psicologia sociale presso l’Universitas Mercatorum. Si tratta di un evento molto importante nel settore, non solo per lo spessore della pubblicazione ma anche per la straordinaria presenza della famosa docente, psicologa sessuologa e psicoterapeuta italiana Chiara Simonelli.

Il volume, concepito durante la pandemia, sin dalla sua pubblicazione ha suscitato grande interesse tanto tra i lettori comuni come nella comunità scientifica. Lo studio, come molti altri maturati ed elaborati durante i mesi delle restrizioni, ha fatto il suo debutto online, attraverso la piattaforma Meet, con un collegamento in diretta dall’abitazione della dottoressa Pina Li Petri. Pochi mesi dopo, l’11 maggio 2022, il miglioramento del quadro epidemiologico nazionale ha permesso agli autori di presentare il volume in presenza, nella prestigiosa cornice del Senato della Repubblica con grande attenzione mediatica al livello nazionale.

Il libro - spiegano le autrici - nasce dall’esigenza, sorta negli anni del Covid, di valutare se e quando la psicoterapia individuale, e/o di gruppo, è in grado di ottenere risultati con modalità telematiche. Il lavoro mette in luce, con un’ampia panoramica sui possibili strumenti, le diverse modalità di approccio breve strategico e la sua efficacia. Gli strumenti analizzati, del resto, vengono utilizzati in diversi contesti e si adattano in modo flessibile alle molteplici necessità manifestate dai pazienti. Sono stati trattati, infatti, temi quali la genitorialità, la gestione dello stress, l’empowerment dell’autostima, la dipendenza affettiva e molti altri ancora. Tutti temi attuali e di elevato interesse sociale, sentiti anche da chi non è del settore. Il libro, veicolando prassi e tecniche, si presenta quindi come un utilissimo manuale per i colleghi ma anche come uno spunto di analisi e riflessione per tutti gli appassionati della materia.

Interverranno, oltre al sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, all’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale e alle autrici, anche la professoressa Chiara Simonelli, dell’Istituto di sessuologia clinica e la dottoressa Maria Luisa Galli, psicologa clinica e sessuologa.