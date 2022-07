Servizio idrico integrato: Ã¨ tempo di costruire una Rete che difenda i Cittadini del sud pontino

Amministratori e Segretari di Partito, Presidenti di Movimenti e Liste Civiche di molte realtà del basso Lazio, rappresentanti di Associazioni di Consumatori si sono ritrovati nella serata di ieri a Fondi su invito del Consigliere Comunale Francesco Ciccone per una riunione sul tema servizio idrico integrato nel sud pontino.

La Sede del Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera, con Paolo De Arcangelis e Tina Di Fazio, rispettivamente Presidente e Vice, ha ospitato tra gli altri l’ex Sindaco di Formia attuale Consigliere Comunale Paola Villa, il Consigliere Provinciale e Comunale di Terracina Sara Norcia ed il Consigliere Comunale di Priverno Antonio Di Giorgio, oltre a tutte le forze di Opposizione della Città di Fondi.

Un confronto importante per favorire lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze, un’utile occasione di conoscenza e approfondimento sulle criticità della gestione dell’acqua in Provincia, un incontro voluto per verificare la possibilità di una collaborazione concreta e la creazione di una rete che metta insieme idee, energie e risorse.