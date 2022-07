L’associazione Onorato II presenta la "Fondi nascosta seconda edizione" un percorso per i vicoli cittadini e per conoscerne gli aspetti reconditi

Dopo il successo dell’anno precedente L’associazione Onorato II Caetani raddoppia offrendo nuove date e nuovi incontri, grazie anche al patrocinio del Parco naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi, nel contesto degli eventi ParchiLazio.

Le date in programma sono 4, la prima Giovedì 21 Luglio, poi due a Agosto il 12 e 26, infine un ultimo appuntamento il 10 Settembre.

“Abbiamo migliorato il format, che già è di valore, trovando nei diversi percorsi nuovi luoghi e nuove storie da raccontare, nascosti spesso al pubblico, e per questo meno conosciuti, infine abbiamo reso onore alla rinomata ospitalità fondana, offrendo un momento di convivialità, che sicuramente sarà gradito ai partecipanti” ribadisce Michele Palumbo, presidente della associazione, ribadendo la scelta di qualità, nell’accoglienza e soprattutto nello sforzo di fare conoscere ai villeggianti, anche provenienti dalle località vicine come Sperlonga, Terracina e Gaeta, la ricchezza storico culturale del territorio che visitano e anche per passare, una serata diversa, dopo avere passato il giorno sulle spiagge pontine.

Il percorso si snoderà partendo dalle Mura Megalitiche, così chiamate perché ritenute preromane, poi a mano a mano si passerà per il quartiere ebraico, i vicoli che hanno visto ordire le trame per l’elezione dell’Antipapa Clemente VII, la presenza dei Caetani in tutta la città, a partire dal meraviglioso Palazzo, di fianco alla Chiesa di San Pietro, ex Cattedrale, fino a ritornare nei pressi delle Mura, dove nel Portico di san Simeone vi sarà un momento di degustazione offerto dall’associazione.

Il primo appuntamento è alle 20 presso le Mura megalitiche a Fondi, in via Gugliemo Marconi, è gradita la prenotazione al 3294927182 oppure via mail a: associazioneonorato2caetani@gmail.com.